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Лукашенко о признании "ЛДНР": мы сделаем так, как будет нужно Беларуси и России

Новина українською →
Беларусь, Четверг 24 февраля 2022 11:35
Лукашенко о признании "ЛДНР": мы сделаем так, как будет нужно Беларуси и России Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может признать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". Он добавил, что этот вопрос уже стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия будут усиливать военное сотрудничество и проводить совместные военные маневры.

Как сообщало РБК-Украина, в Харьковской области во время обстрелов погиб ребенок.

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