Лукашенко о признании "ЛДНР": мы сделаем так, как будет нужно Беларуси и России

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может признать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". Он добавил, что этот вопрос уже стоит на повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".