Путин: минских соглашений больше не существует, мы признали "ДНР" и "ЛНР"

Президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений по мирному урегулированию ситуации больше не существует. Особенно после российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

"Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю, поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса… Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать?... Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", - заявил Путин.