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Путин: минских соглашений больше не существует, мы признали "ДНР" и "ЛНР"

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 18:33
Путин: минских соглашений больше не существует, мы признали "ДНР" и "ЛНР" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений по мирному урегулированию ситуации больше не существует. Особенно после российского признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю, поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания "народных республик" Донбасса… Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать?... Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?", - заявил Путин.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия разрушила минские соглашения признанием так называемых "ЛДНР".

В то же время Германия и Франция на Совбезе ООН призвали Россию выполнять минские соглашения.

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Владимир Путин ДНР ЛНР Минские соглашения
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