Подоляк про F-16 в Україні: не будемо коментувати, "туман війни" дуже доречний

На прохання журналістів прокоментувати вчорашню публікацію американського ЗМІ він висловився про доцільність "туману війни" в цьому контексті.

"Я бачу що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки треба звертати увагу на офіційні коментарі", - зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що у публікаціях західних ЗМІ не було посилання на жодне якесь офіційне джерело.

"Я вже не говорю про українську сторону. Ми не будемо це коментувати ні "так", ні "ні". Чому? Тому що для нас це фактор суттєвого виживання, мається на увазі авіаційна компонента. Точно говорити про те, чи є, чи у нас їх немає, в наш час це не потрібно. Але у них навіть немає посилань на джерела на Заході" , - сказав радник керівника ОП.

Крім того, Подоляк із жалем зауважив, що це "спотворює інформаційний простір, на жаль це спотворює реальні очікування, уяву про те, з якими складнощами сьогодні стикається Україна з точки зору забезпечення цього етапу війни".

"Тому я просто раджу чекати на офіційні підтвердження з одного боку чи з іншого", - сказав представник ОП.

Подоляк додав, що довгий час партнери України постійно говорили, що вони "нам щось передають".

"Сьогодні таких заяв не роблять, тому що розуміють, що це трошки дивнувато буде. Так само Україна не робить сьогодні офіційних заяв, якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї. Або президент, або головнокомандувач буде це коментувати", - сказав він.

За словами радника голови ОП, це та тема, де "туман війни" дуже доречний, тому що це має певним чином відображатися на полі бою.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 31 липня, з'явилася публікація агентства Bloomberg про те, що в Україну вже доставили невелику кількість літаків F-16.

Додамо, після цього в мережі стали поширювати кадри, на яких нібито зображено F-16 у небі над Україною.

Між тим Україна офіційно не підтвердила отримання винищувачів. У Штатах також відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні цих літаків.

А видання The Telegraph написало про те, що Україна начебто вже використовувала F-16 як протиповітряну оборону.