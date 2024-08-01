Подоляк об F-16 в Украине: не будем комментировать, "туман войны" очень уместен

По просьбе журналистов прокомментировать вчерашнюю публикацию американского СМИ, он высказался о целесообразности "тумана войны" в этом контексте.

"Я вижу, что это отражается в качестве информационных спекуляций. Хотелось бы, чтобы этих спекуляций было меньше. Все же надо обращать внимание на официальные комментарии", - отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что в публикациях западных СМИ не было ссылки на какой-либо официальный источник.

"Я уже не говорю об украинской стороне. Мы не будем это комментировать ни "да", ни "нет". Почему? Потому что для нас это фактор существенного выживания, имеется в виду авиационная компонента. Точно говорить о том, есть, или у нас их нет, в наше время это не нужно. Но у них даже нет ссылок на источники на Западе", - сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, Подоляк с сожалением отметил, что это "искажает информационное пространство, к сожалению, это искажает реальные ожидания, представление о том, с какими сложностями сегодня сталкивается Украина с точки зрения обеспечения этого этапа войны".

"Поэтому я просто советую ждать официальных подтверждений с одной стороны или с другой", - сказал представитель ОП.

Подоляк добавил, что долгое время партнеры Украины постоянно говорили, что они "нам что-нибудь передают".

"Сегодня таких заявлений не делают, потому что понимают, что это немного странновато будет. Также Украина не делает сегодня официальных заявлений, если будем получать те или иные виды оружия. Или президент, или главнокомандующий будет это комментировать", - сказал он.

По словам советника главы ОП, это та тема, где "туман войны" очень уместен, потому что это должно определенным образом отражаться на поле боя.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 31 июля, появилась публикация агентства Bloomberg о том, что в Украину уже было доставлено небольшое количество самолетов F-16.

После этого в сети стали распространять кадры, на которых якобы показан F-16 в небе над Украиной.

Между тем, Украина официально не подтвердила получение истребителей. В Штатах также отказались комментировать информацию о передаче Украине этих самолетов.

А издание The Telegraph написало о том, что Украина будто бы уже использовала F-16 как противовоздушную оборону.