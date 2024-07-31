ua en ru
Ср, 31 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі уникнули відповіді на питання про передачу перших F-16 Україні

Вашингтон, Середа 31 липня 2024 21:44
UA EN RU
У Білому домі уникнули відповіді на питання про передачу перших F-16 Україні Фото: Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують передачу Україні перших винищувачів F-16. Відповідні чутки з'явилися у ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

У Кірбі запитали, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16.

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння", - відповів Кірбі.

Він нагадав, що, як зазначали на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається.

"Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, видання Bloomberg написало, що союзники передали Україні першу партію винищувачів F-16. До неї увійшло невелику кількість літаків.

Джерела видання наголошували, що є сумніви щодо того, чи зможуть українські льотчики, яких навчали останніми місяцями, одразу ж літати на переданих винищувачах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім F-16 Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
Про другий саміт миру, удари по РФ і не тільки: головне з інтерв'ю Зеленського французьким ЗМІ
DAILY
Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична
Ростислав Шаправський, Руслан Кисляк Сергій Марченко: Можемо дискутувати щодо підвищення податків, але ситуація вже критична