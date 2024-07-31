У Білому домі уникнули відповіді на питання про передачу перших F-16 Україні

Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують передачу Україні перших винищувачів F-16. Відповідні чутки з'явилися у ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

У Кірбі запитали, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16.

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння", - відповів Кірбі.

Він нагадав, що, як зазначали на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається.

"Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - додав він.