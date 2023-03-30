Подоляк про арешт журналіста WSJ: чергове свідчення, що з РФ працювати вкрай небезпечно
Затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича - це чергове свідчення того, що "з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Брутальне затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича - чергове свідчення, що з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно. РФ відверто та зухвало порушує право, закони, свободи", - написав Подоляк.
Він наголосив, що це треба пам'ятати передусім міжнародним компаніям, які продовжують працювати з агресором.
Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.
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