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Подоляк про арешт журналіста WSJ: чергове свідчення, що з РФ працювати вкрай небезпечно

Новость на русском →
Четвер 30 березня 2023 20:16
Подоляк про арешт журналіста WSJ: чергове свідчення, що з РФ працювати вкрай небезпечно Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича - це чергове свідчення того, що "з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Брутальне затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича - чергове свідчення, що з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно. РФ відверто та зухвало порушує право, закони, свободи", - написав Подоляк.

Він наголосив, що це треба пам'ятати передусім міжнародним компаніям, які продовжують працювати з агресором.

Нагадаємо, сьогодні, 30 березня, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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