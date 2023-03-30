Подоляк об аресте журналиста WSJ: очередное свидетельство, что с РФ работать крайне опасно

Задержание ФСБ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича - это очередное свидетельство того, что "с Россией и в России работать крайне опасно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он подчеркнул, что это нужно помнить прежде всего международным компаниям, которые продолжают работать с агрессором.

"Брутальное задержание ФСБ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича - очередное свидетельство, что с Россией и в России работать крайне опасно. РФ откровенно и нагло нарушает право, законы, свободы", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня, 30 марта, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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