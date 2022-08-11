UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Подмосковье ночью загорелась военная часть: огонь уничтожил казарму (видео)

Фото: в Подмосковье ночью загорелась военная часть (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории воинской части в Долгопрудном (Московская область) произошел пожар. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Причины пожара и количество пострадавших не сообщается.

В то же время в МЧС РФ заявили, что пожар произошел в якобы обычном "жилом доме" на улице Восточной. Однако Telegram-канал Baza утвержадет, что речь идет именно о военном объекте, поскольку огнем была уничтожена казарма.

Согласно данным Google карты, по данному адресу находится 4-я бригада противовоздушной обороны в/ч 52116.

Напомним, вчера в российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, загорелось нефтехранилище.

Также сообщалось, что 9 августа в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.

Читайте РБК-Украина в Google News
МоскваПожар