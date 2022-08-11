У Підмосков'ї вночі загорілася військова частина: вогонь знищив казарму (відео)

На території військової частини в Долгопрудному (Московська область) сталася пожежа. Вогонь поширився на площі 1200 квадратних метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ.
Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляється.
У той же час в МНС РФ заявили, що пожежа сталася в нібито звичайному "житловому будинку" на вулиці Східній. Однак Telegram-канал Baza стверджує, що мова йде саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем була знищена казарма.
Згідно з даними Google карти, за даною адресою знаходиться 4-та бригада протиповітряної оборони в/ч 52116.
Нагадаємо, вчора в російському місті Єйськ, якій знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, загорілося нафтосховище.
Також повідомлялося, що 9 серпня в окупованому Криму сталися вибухи на авіабазі в Новофедорівці, яку російські окупанти використовують у тому числі у війні проти України. Відомо про загибель принаймні однієї людини і кількох поранених. Українська сторона заперечує причетність.