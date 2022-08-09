Подоляк про взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: Мы здесь при чем?

Украина не причастна к взрывам 9 августа на аэродроме в Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в эфире " Дождя ".

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.

Подоляк заявил, что причины взрывов могли быть любыми - от детонации боеприпасов, о которой говорит Минобороны РФ, до "головотяпства" в российской армии.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат (оккупированного Крыма - ред.) обязан быть", - сказал он.