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"Кто-то неудачно бросил окурок": В российском Ейске пылает нефтехранилище (видео)

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Ейск, Среда 10 августа 2022 10:28
"Кто-то неудачно бросил окурок": В российском Ейске пылает нефтехранилище (видео) Фото: в российском Ейске пылает нефтехранилище (t.me/andriyshTime)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, горит нефтехранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное тоже кто-то неудачно бросил окурок", - написал он.

Андрющенко отметил, что Ейск - именно тот город, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариупольский порт. Помимо порта, в Ейске также есть грузовой авиатерминал.

Напомним, вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.

Все подробности вчерашнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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