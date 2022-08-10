"Кто-то неудачно бросил окурок": В российском Ейске пылает нефтехранилище (видео)

В российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, горит нефтехранилище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное тоже кто-то неудачно бросил окурок", - написал он.

Андрющенко отметил, что Ейск - именно тот город, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариупольский порт. Помимо порта, в Ейске также есть грузовой авиатерминал.