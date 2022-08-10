"Кто-то неудачно бросил окурок": В российском Ейске пылает нефтехранилище (видео)
В российском городе Ейск, которой находится напротив Мариуполя через Азовское море, горит нефтехранилище.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В российском Ейске, который почти напротив Мариуполя через Азов в 30 км, вдруг тоже хлопок утром. Пылает нефтехранилище. Наверное тоже кто-то неудачно бросил окурок", - написал он.
Андрющенко отметил, что Ейск - именно тот город, откуда оккупанты планировали завозить боеприпасы в Мариупольский порт. Помимо порта, в Ейске также есть грузовой авиатерминал.
Напомним, вчера в оккупированном Крыму произошли взрывы на авиабазе в Новофедоровке, которую российские оккупанты используют в том числе в войне против Украины. Известно о гибели по крайней мере одного человека и нескольких раненых. Украинская сторона отрицает причастность.
Все подробности вчерашнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".