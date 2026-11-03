ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Події в Петропавлівській Борщагівці грають на руку Росії, - командувач "Азову"

00:04 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Події в Петропавлівській Борщагівці грають на руку Росії, - командувач "Азову" Фото: командувач 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Додати як бажане джерело в Google

Інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці грає на руку Росії, а всі підрозділи "Азову" зараз виконують бойові завдання на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" бригадного генерала Дениса Прокопенка "Редіса".

За словами Прокопенка, усі батальйони, полки і бригади корпусу перебувають на передовій і цілодобово виконують бойові завдання. Він наголосив, що й сам постійно перебуває на фронті разом з особовим складом.

Водночас, як вважає командувач, люди, які не служать і не допомагають силам оборони, займаються в тилу саботажем і дискредитують українських військових.

"Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", - заявив Прокопенко.

За його словами, Росія зацікавлена в тому, щоб розколоти українське суспільство і військо, дестабілізувати ситуацію в країні та очорнити образ військового.

"У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу", - наголосив командувач.

Він додав, що "Азов" захищає Україну вже 13 років і не дозволить нікому заплямувати честь українського війська.

2 листопада біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці зібралися місцеві жителі. У мережі писали, що в підвалі будинку нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ, яких знайшли після самовільного залишення частини. У Нацгвардії оголосили службову перевірку і пообіцяли покарати винних.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Азовці Нацгвардія Війна в Україні
Новини
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС
Аналітика
Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Де небезпечно, там будуть роботи: офіцер 3-ї штурмової про нову роль НРК