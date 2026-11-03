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События в Петропавловской Борщаговке играют на руку России, - командующий "Азовом"

00:04 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
События в Петропавловской Борщаговке играют на руку России, - командующий "Азовом" Фото: командующий 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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Информационная кампания вокруг событий в Петропавловской Борщаговке играет на руку России, а все подразделения "Азова" выполняют боевые задачи на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" бригадного генерала Дениса Прокопенко "Рэдиса".

По словам Прокопенко, все батальоны, полки и бригады корпуса находятся на передовой и круглосуточно выполняют боевые задания. Он подчеркнул, что сам постоянно находится на фронте вместе с личным составом.

В то же время, как считает командующий, люди, не служащие и не помогающие силам обороны, занимаются в тылу саботажем и дискредитируют украинских военных.

"Происходящее в информационном пространстве вокруг темы событий в Петропавловской Борщаговке удовлетворяет все эти запросы россиян", - заявил Прокопенко.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы расколоть украинское общество и войско, дестабилизировать ситуацию в стране и очернить военный образ.

"В этой ситуации нужно либо защищать страну на фронте, либо помогать фронту в тылу, а не устраивать провокации и играть на руку врагу", - подчеркнул командующий.

Он добавил, что "Азов" защищает Украину уже 13 лет и не позволит никому запятнать честь украинского войска.

2 ноября у частного дома в Петропавловской Борщаговке собрались местные жители. В сети писали, что в подвале дома якобы содержали мужчин, самовольно покинувших воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ, найденные после самовольного покидания части. В Нацгвардии объявили служебную проверку и пообещали наказать виновных.

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