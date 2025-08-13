Подивитись через стіл: Рубіо розповів, навіщо Трамп зустрічається з Путіним

Президент США Дональд Трамп не вважає поступкою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це буде ознайомча зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю державного секретаря США Марко Рубіо для Sid & Friends in the Morning.
За словами Рубіо, Трампу треба побачити, почути Путіна і "зробити оцінку, дивлячись на нього".
"Президент розмовляв з Путіним по телефону тричі або чотири рази. І нічого з цього не вийшло, або принаймні ми не досягли бажаного результату", - зазначив держсекретар США.
Тому, за його словами, Трамп вважає за необхідне "поговорити з людиною по інший бік столу".
Рубіо наголосив на тому, що для Трампа ця зустріч - не поступка.
"Подивіться, люди божеволіють. О, це така перемога для Путіна; він отримує зустріч. Він (Трамп, - ред.) не дивиться на це так. Зустріч - це те, що потрібно, щоб розібратися і прийняти рішення", - сказав він.
Рубіо вважає, що дуже швидко стане зрозуміло, чи була зустріч успішною.
Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна має відбутись 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска.
Темою розмови буде припинення війни Росії проти України.
Раніше Дональд Трамп заявляв, що не планує укладати ніяких угод з Путіним щодо України без участі офіційного Києва.
Напередодні зустрічі з Путіним, 13 серпня, Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей ді Венс зустрінуться в режимі онлайн з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками України.
Востаннє Трамп зустрічався з Путіним особисто під час першої каденції Трампа на посаді президента США понад 6 років тому. За період з 2017 по 2021 роки вони бачились 5 разів.
Про що говорили Трамп із Путіним під час попередніх зустрічей - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.