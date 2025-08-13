UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Подивитись через стіл: Рубіо розповів, навіщо Трамп зустрічається з Путіним

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп не вважає поступкою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Це буде ознайомча зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю державного секретаря США Марко Рубіо для Sid & Friends in the Morning.

За словами Рубіо, Трампу треба побачити, почути Путіна і "зробити оцінку, дивлячись на нього".

"Президент розмовляв з Путіним по телефону тричі або чотири рази. І нічого з цього не вийшло, або принаймні ми не досягли бажаного результату", - зазначив держсекретар США.

Тому, за його словами, Трамп вважає за необхідне "поговорити з людиною по інший бік столу". 

Рубіо наголосив на тому, що для Трампа ця зустріч - не поступка. 

"Подивіться, люди божеволіють. О, це така перемога для Путіна; він отримує зустріч. Він (Трамп, - ред.) не дивиться на це так. Зустріч - це те, що потрібно, щоб розібратися і прийняти рішення", - сказав він. 

Рубіо вважає, що дуже швидко стане зрозуміло, чи була зустріч успішною.

Коли Трамп і Путін зустрінуться

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна має відбутись 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска.

Темою розмови буде припинення війни Росії проти України.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не планує укладати ніяких угод з Путіним щодо України без участі офіційного Києва.

Напередодні зустрічі з Путіним, 13 серпня, Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей ді Венс зустрінуться в режимі онлайн з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками України.

Востаннє Трамп зустрічався з Путіним особисто під час першої каденції Трампа на посаді президента США понад 6 років тому. За період з 2017 по 2021 роки вони бачились 5 разів.

Про що говорили Трамп із Путіним під час попередніх зустрічей - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, чого очікувати від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та ПутінаДональд ТрампВійна в Україні