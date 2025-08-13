Посмотреть через стол: Рубио рассказал, зачем Трамп встречается с Путиным

По словам Рубио, Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".

"Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды или четыре раза. И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли желаемого результата", - отметил госсекретарь США.

Поэтому, по его словам, Трамп считает необходимым "поговорить с человеком по другую сторону стола".

Рубио отметил, что для Трампа эта встреча - не уступка.

"Посмотрите, люди сходят с ума. О, это такая победа для Путина; он получает встречу. Он (Трамп, - ред.) не смотрит на это так. Встреча - это то, что нужно, чтобы разобраться и принять решение", - сказал он.

Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.