Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Посмотреть через стол: Рубио рассказал, зачем Трамп встречается с Путиным

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп не считает уступкой встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет ознакомительная встреча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Sid & Friends in the Morning.

По словам Рубио, Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".

"Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды или четыре раза. И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли желаемого результата", - отметил госсекретарь США.

Поэтому, по его словам, Трамп считает необходимым "поговорить с человеком по другую сторону стола".

Рубио отметил, что для Трампа эта встреча - не уступка.

"Посмотрите, люди сходят с ума. О, это такая победа для Путина; он получает встречу. Он (Трамп, - ред.) не смотрит на это так. Встреча - это то, что нужно, чтобы разобраться и принять решение", - сказал он.

Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.

Когда Трамп и Путин встретятся

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна состояться 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

Темой разговора будет прекращение войны России против Украины.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует заключать никаких соглашений с Путиным по Украине без участия официального Киева.

Накануне встречи с Путиным, 13 августа, Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс встретятся в режиме онлайн с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками Украины.

Последний раз Трамп встречался с Путиным лично во время первой каденции Трампа на посту президента США более 6 лет назад. За период с 2017 по 2021 годы они виделись 5 раз.

О чем говорили Трамп с Путиным во время предыдущих встреч - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, чего ожидать от встречи Трампа и Путина на Аляске.

