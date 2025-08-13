Посмотреть через стол: Рубио рассказал, зачем Трамп встречается с Путиным

Президент США Дональд Трамп не считает уступкой встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Это будет ознакомительная встреча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью государственного секретаря США Марко Рубио для Sid & Friends in the Morning.
По словам Рубио, Трампу надо увидеть, услышать Путина и "сделать оценку, глядя на него".
"Президент разговаривал с Путиным по телефону трижды или четыре раза. И ничего из этого не получилось, или по крайней мере мы не достигли желаемого результата", - отметил госсекретарь США.
Поэтому, по его словам, Трамп считает необходимым "поговорить с человеком по другую сторону стола".
Рубио отметил, что для Трампа эта встреча - не уступка.
"Посмотрите, люди сходят с ума. О, это такая победа для Путина; он получает встречу. Он (Трамп, - ред.) не смотрит на это так. Встреча - это то, что нужно, чтобы разобраться и принять решение", - сказал он.
Рубио считает, что очень быстро станет понятно, была ли встреча успешной.
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна состояться 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.
Темой разговора будет прекращение войны России против Украины.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не планирует заключать никаких соглашений с Путиным по Украине без участия официального Киева.
Накануне встречи с Путиным, 13 августа, Дональд Трамп и вице-президент США Джей ди Вэнс встретятся в режиме онлайн с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками Украины.
Последний раз Трамп встречался с Путиным лично во время первой каденции Трампа на посту президента США более 6 лет назад. За период с 2017 по 2021 годы они виделись 5 раз.
