Подготовительная группа создала две подгруппы по запуску новой Рады

Подготовительная группа по проведению первого заседания Верховной рады 9 созыва создала две подгруппы для более эффективной работы. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, одна подгруппа будет заниматься организационными вопросами, а вторая - подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

Также он сообщил, что мажоритарщики и партия "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков такжезаявил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.

Напомним, сегодня в ходе заседания группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следующее заседание подготовительной группы для обсуждения запуска работы Рады 9 созыва назначено на среду, 14 августа, на 11 часов.

Как известно, в подготовительную депутатскую группу входят представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер: 17 - от "Слуги народа", три - от "Оппозиционная платформа - За жизнь", по два человека от "Батькивщины" и "Европейской солидарности", один представитель партии "Голос".