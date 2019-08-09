Подготовительная группа продолжит обсуждение запуска новой Рады 14 августа

Фото: Дмитрий Радумков (РБК-Украина)

Сегодня подготовительная группа определилась с датой запуска новой Рады

Подготовительная группа продолжит обсуждение запуска работы Верховной рады девятого созыва в среду, 14 августа. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания депутатской группы, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, следующее заседание подготовительной депутатской группы назначено на среду, 14 августа, на 11 часов.

Отметим, изначально предлагалась другая дата - 14:00 вторника, 13 августа, однако, как оказалось, аппарат Рады не смог бы успеть обеспечить проведение этого заседания.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ходе заседания группа избранных нардепов определилась с датой проведения первого заседания Рады 9 созыва. Так, обсуждались четыре даты: 20,27 и 29 августа, а также 3 сентября. Во время обсуждения было решено провести торжественное заседание новой Рады 29 августа.

Как известно, в подготовительную депутатскую группу входят представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер: 17 - от "Слуги народа", три - от ОПЗЖ, по два человека от "Батькивщины" и "Европейской солидарности", один представитель партии "Голос".