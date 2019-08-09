Підготовча група створила дві підгрупи

Підготовча група з проведення першого засідання Верховної ради 9 скликання створила дві підгрупи для більш ефективної роботи. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, одна підгрупа займатиметься організаційними питаннями, а друга - підготовкою першого пленарного засідання та питаннями розподілу функцій майбутніх парламентських комітетів.

Також він повідомив, що мажоритарники і партія "Голос" будуть представлені в кожній підгрупі.

Разумков такжезаявил, що рішення підготовчої групи будуть прийматися на загальних зборах.

Нагадаємо, сьогодні в ході засідання група обраних нардепів визначилася з датою проведення першого засідання Ради 9 скликання. Так, обговорювалися чотири дати: 20,27 і 29 серпня, а також 3 вересня. Під час обговорення було вирішено провести урочисте засідання нової Ради 29 серпня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що наступне засідання підготовчої групи для обговорення запуску роботи Ради 9 скликання призначено на середу, 14 серпня, на 11 годин.

Як відомо, в підготовчу депутатську групу входять представники від політичних партій, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр: 17 - від "Слуги народу", три - від "Опозиційна платформа - За життя", по дві людини від "Батьківщини" і "Європейської солідарності", один представник партії "Голос".