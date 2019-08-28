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Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание

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Подготовительная депутатская группа проведет заседание в 17:00

Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов проведет еще одну встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 29 августа. Об этом говорится на сайте Рады.

В состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

"28 августа в 17:00 - очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 29 августа, Верховная рада должна будет назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел, а других членов правительства могут утвердить позже, уже на следующей неделе.

Также, по информации РБК-Украина, новый состав Кабмина может быть сформирован сразу, уже в первый день рабочий день Рады.

Кроме этого, источники издания сообщили, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

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