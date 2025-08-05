Подекуди до +34: де сьогодні в Україні буде найспекотніше

Сьогодні, 5 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода. На більшості території - без опадів, лише на заході можливі короткочасні дощі та туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Як розповіли синоптики, сьогодні протягом дня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах місцями можливий невеликий дощ, туман уночі та вранці. На решті території - сухо.
Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині +18...+23;
вдень +24...+29, на півдні місцями до +34;
у Карпатах вночі +8...+13, вдень +18...+23 градуси.
У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Упродовж доби 5 серпня очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.
Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень від +24 до +29 градусів. У самому Києві вночі очікується +17...+19 градусів, а вдень +27...+29 градусів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди у серпні.
Також ми писали про те, що новий тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз у частині регіонів, але спека не відступить. У деяких регіонах 4-8 серпня буде до +33 градусів.
Крім того повідомлялось, в яких річках України ситуація з водою в липні була найгіршою та чи правда, що липень в Україні був "холодним".