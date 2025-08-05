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Подекуди до +34: де сьогодні в Україні буде найспекотніше

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 серпня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 серпня, в Україні переважатиме суха та спекотна погода. На більшості території - без опадів, лише на заході можливі короткочасні дощі та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Як розповіли синоптики, сьогодні протягом дня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах місцями можливий невеликий дощ, туман уночі та вранці. На решті території - сухо.

Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+19 градусів, у південній частині +18...+23;
вдень +24...+29, на півдні місцями до +34;
у Карпатах вночі +8...+13, вдень +18...+23 градуси.

Погода у Києві 

У столиці синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Упродовж доби 5 серпня очікується північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 метрів в секунду.

 Температура повітря в області вночі становитиме +14...+19 градусів, вдень від +24 до +29 градусів. У самому Києві вночі очікується +17...+19 градусів, а вдень  +27...+29 градусів.

Температура в обласних центрах

  • Ужгород +25...+27;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +23...+29;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +23...+25;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Сімферополь +31...+33;
  • Кропивницький +30...+32;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Дніпро +30...+32;
  • Запоріжжя +30...+32;
  • Донецьк +28...+30;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +28...+30.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди у серпні.

Також ми писали про те, що новий тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз у частині регіонів, але спека не відступить. У деяких регіонах 4-8 серпня буде до +33 градусів.

Крім того повідомлялось, в яких річках України ситуація з водою в липні була найгіршою та чи правда, що липень в Україні був "холодним".

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Погода в Україні