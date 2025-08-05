Местами до +34: где сегодня в Украине будет жарче всего

Сегодня, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. На большинстве территории - без осадков, лишь на западе возможны кратковременные дожди и туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как рассказали синоптики, сегодня в течение дня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах местами возможен небольшой дождь, туман ночью и утром. На остальной территории - сухо.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части +18...+23;
днем +24...+29, на юге местами до +34;
в Карпатах ночью +8...+13, днем +18...+23 градуса.
В столице синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В течение суток 5 августа ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в области ночью составит +14...+19 градусов, днем от +24 до +29 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.
Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в августе.
Также мы писали о том, что новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз в части регионов, но жара не отступит. В некоторых регионах 4-8 августа будет до +33 градусов.
Кроме того сообщалось, в каких реках Украины ситуация с водой в июле была худшей и правда ли, что июль в Украине был "холодным".