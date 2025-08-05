RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Местами до +34: где сегодня в Украине будет жарче всего

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 августа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. На большинстве территории - без осадков, лишь на западе возможны кратковременные дожди и туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Как рассказали синоптики, сегодня в течение дня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах местами возможен небольшой дождь, туман ночью и утром. На остальной территории - сухо.

Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью +14...+19 градусов, в южной части +18...+23;
днем +24...+29, на юге местами до +34;
в Карпатах ночью +8...+13, днем +18...+23 градуса.

Погода в Киеве

В столице синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В течение суток 5 августа ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14...+19 градусов, днем от +24 до +29 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +17...+19 градусов, а днем +27...+29 градусов.

Температура в областных центрах

  • Ужгород +25...+27;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+29;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +23...+25;
  • Симферополь +31...+33;
  • Кропивницкий +30...+32;
  • Черкассы +28...+30;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +30...+32;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +28...+30;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +28...+30.

 

 

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в августе.

Также мы писали о том, что новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз в части регионов, но жара не отступит. В некоторых регионах 4-8 августа будет до +33 градусов.

Кроме того сообщалось, в каких реках Украины ситуация с водой в июле была худшей и правда ли, что июль в Украине был "холодным".

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине