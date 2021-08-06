Поддержал Тимановскую: в Беларуси признали экстремистским сайт Tribuna

В Беларуси признали экстремистским спортивное издание Тribunа. Недавно сайт освещал события, которые происходили вокруг скандала со спортсменкой Кристиной Тимановской, которую пытались силой вернуть обратно в страну после критики руководства сборной во время Олиспиады-2020.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Радые Свабода-Беларусь .

Согласно решению суда Железнодорожного района Витебска, сайт Тribunа и его страницы в социальных сетях признаны экстремистскими. Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что спортивное издание, якобы, размещало материалы с призывом к радикальной деятельности.

За репост публикаций и новостей издания предусмотрена административная ответственность.

Стоит отметить, что Тribunа.сом освещала события вокруг инцидента с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановською во время Олимпийских Игр-2020. После критики руководства сборной, девушку пытались насильно вернуть в страну, в связи с чем ей пришлось просить политического убежища в других странах.