Підтримав Тимановську: в Білорусі визнали екстремістським сайт Tribuna

В Білорусі визнали екстремістським спортивне видання Тribunа. Нещодавно сайт висвітлював події, які відбувалися навколо скандалу зі спортсменкою Христиною Тимановською, яку намагалися силоміць повернути назад до країни після критики керівництва збірної під час Оліспіади-2020.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Радыё Свабода — Беларусь .

Відповідно до рішення суду Залізничного району Вітебська, сайт Тribunа та його сторінки в соціальних мережах визнані екстремістськими. Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджує, що спортивне видання, нібито, розміщувало матеріали з закликом до радикальної діяльності.

За репост публікацій та новин видання передбачена адміністративна відповідальність.

Варто відзначити, що Тribunа.cоm висвітлювала події навколо інциденту з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською під час Олімпійських Ігор-2020. Після критики керівництва збірної, дівчину намагалися силоміць повернути до країни, у зв’язку з чим їй довелося просити політичного притулку в інших країнах.