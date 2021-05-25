Поддержал санкции. Байден отреагировал на задержание Протасевича

Байден заявил, что поддерживает призывы к проведению международного расследования и введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

"Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующая высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, что выезжает за границу, является прямым нарушением международных норм", - заявил он.

Арест Протасевича Байден назвал "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

"Я приветствую мужество и решительность белорусов, которые борются за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе", - сообщил Байден.

Бывший главный редактор НЕХТА Роман Протасевич был задержан в Минске вчера, 23 мая. Самолет, на борту которого летел журналист, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы якобы из-за угрозы взрыва. Через пять часов самолет все же вылетел из Минска в Вильнюс, но уже без шести пассажиров. На борт не сели задержанные Протасевич с девушкой, а также еще четыре человека, которые могут быть сотрудниками КГБ.