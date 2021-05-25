Підтримав санкції. Байден відреагував на затримання Протасевича

Байден заявив, що підтримує заклики до проведення міжнародного розслідування та введення нових санкцій проти режиму Олександра Лукашенка.

"Примусове перенаправлення Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що летів між двома країнами-членами Європейського Союзу, а також подальша висилка та арешт Романа Протасевича, білоруського журналіста, що виїжджає за кордон, є прямим порушенням міжнародних норм", - заявив він.

Арешт Протасевича Байден назвав "ганебними нападками як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

" Я вітаю мужність і рішучість білорусів, які борються за основні права, в тому числі журналістів, таких як Роман Протасевич, і лідерів опозиції, таких як Світлана Тіхановська та її чоловік Сергій Тіхановський. США будуть і надалі підтримувати народ Білорусії в його боротьбі", - повідомив Байден.

Колишній головний редактор НЕХТА Роман Протасевич був затриманий в Мінську вчора, 23 травня. Літак, на борту якого летів журналіст, здійснив екстрену посадку в аеропорту білоруської столиці нібито через загрозу вибуху. Через п'ять годин літак все ж вилетів з Мінська до Вільнюса, але вже без шести пасажирів. На борт не сіли затримані Протасевич з дівчиною, а також ще чотири людини, які можуть бути співробітниками КДБ.