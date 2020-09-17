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Иностранцев обяжут подавать биометрические данные при оформлении виз

Автор: Юлия Струк

Но только в случае принятия Радой законопроекта №3630

Верховной раде рекомендуют обязать иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Такую рекомендацию предоставил комитет по правам человека.

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Об этом сообщает информационное управление Апарата ВР.

"Народные депутаты рекомендовали принять за основу и в целом проект закона о внесении изменений в ЗУ "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" о предоставлении иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз, №3630", - сказано в сообщении.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

В случае принятия закона для иностранцев и лиц без гражданства станет обязательной подача биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Напомним, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня.

Как писало РБК-Украина, ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

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