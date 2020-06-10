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Иностранцев хотят обязать подавать биометрические данные при оформлении виз

Новости » Политика     10.06.2020 - 14:47
Иностранцев хотят обязать подавать биометрические данные при оформлении виз
Фото: отпечаток пальца (radioljubuski.ba)

Кабмин разработал соответствующий законопроект

Кабинет министров предлагает обязать иностранцев и лиц без гражданства подавать свои биометрические данные во время оформления виз. Правительство разработало и одобрило на своем заседании соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует текст проекта, который имеется в распоряжении РБК-Украина.

В проекте предлагаются изменения в закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства". Теперь для иностранцев и лиц без гражданства обязательно подавать свои биометрические данные во время оформления виз.

Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Напомним, ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал Верховной раде принять законопроект №9402, которым предлагалось разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

Как писало РБК-Украина, в конце 2018 года Кабмин внес соответствующий закон в Раду предыдущего созыва.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныБиометрический контрольиностранцы
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