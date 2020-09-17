Іноземців зобов'яжуть подавати біометричні дані при оформленні віз

Верховній раді рекомендують зобов'язати іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Таку рекомендацію надав комітет з прав людини.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

"Народні депутати рекомендували прийняти за основу та в цілому проект закону про внесення змін до ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" про надання іноземцям та особам без громадянства біометричних даних для оформлення віз, №3630", - сказано в повідомленні.

Цей законопроект розробило Міністерство закордонних справ.

У разі прийняття закону для іноземців та осіб без громадянства стане обов'язковою подача біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня.

Як писало РБК-Україна, раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.