Податок на спільну нерухомість: хто зобов'язаний його сплатити

У податковій зазначено, податок на нерухомість платять усі власники квартир, будинків та інших об'єктів - і фізичні особи, і юридичні, включно з іноземцями.

Це прописано в Податковому кодексі.

А от коли житло чи інша нерухомість належить одразу кільком людям, правила залежать від того, як саме оформлена ця спільна власність. Є три варіанта.

Часткова власність - платять усі

Це коли в документах чітко вказано частку кожного власника (наприклад, "по 1/2" чи "по 1/3"). У такому разі кожен зі співвласників платить податок за свою частку окремо.

Сумісна власність без поділу - платить один

Класичний приклад - квартира, яку подружжя купило під час шлюбу. Формально вона належить обом, але без чітких часток "на папері".

У такому випадку співвласники можуть самі домовитись, хто з них платитиме податок за всю квартиру.

Головне - щоб була згода. Якщо ж домовитись не вдалось, порядок може встановити суд.

Сумісна власність із поділом - знову платять усі

Якщо ж співвласники поділили спільне майно "в натурі" (тобто кожен отримав свою конкретну частину - кімнату, поверх, приміщення), то податок сплачує кожен окремо за свою частку.