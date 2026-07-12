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Податок на спільну нерухомість: хто зобов'язаний його сплатити

08:30 12.07.2026 Нд
2 хв
Правила відрізняються залежно від виду власності
aimg Валерія Абабіна
Фото: Податок на нерухомість у спільній власності - хто має його платити (Getty Images)

Порядок сплати податку на нерухоме майно, яке перебуває у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб, залежить від виду власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

У податковій зазначено, податок на нерухомість платять усі власники квартир, будинків та інших об'єктів - і фізичні особи, і юридичні, включно з іноземцями.

Це прописано в Податковому кодексі.

А от коли житло чи інша нерухомість належить одразу кільком людям, правила залежать від того, як саме оформлена ця спільна власність. Є три варіанта.

Часткова власність - платять усі

Це коли в документах чітко вказано частку кожного власника (наприклад, "по 1/2" чи "по 1/3"). У такому разі кожен зі співвласників платить податок за свою частку окремо.

Сумісна власність без поділу - платить один

Класичний приклад - квартира, яку подружжя купило під час шлюбу. Формально вона належить обом, але без чітких часток "на папері".

У такому випадку співвласники можуть самі домовитись, хто з них платитиме податок за всю квартиру.

Головне - щоб була згода. Якщо ж домовитись не вдалось, порядок може встановити суд.

Сумісна власність із поділом - знову платять усі

Якщо ж співвласники поділили спільне майно "в натурі" (тобто кожен отримав свою конкретну частину - кімнату, поверх, приміщення), то податок сплачує кожен окремо за свою частку.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як розраховується податок на нерухомість. Він залежить від площі майна, а частина квадратних метрів під нього не потрапляє.

Для квартир з бази оподаткування виключають 60 кв. м, для будинків - 120 кв. м. А якщо у власності є і квартира, і будинок - діє загальний ліміт у 180 кв. м.

Ставку встановлюють місцеві органи влади. Вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за минулий рік.

Також ми розповідали, хто з українців у 2026 році може розраховувати на податкову соціальну пільгу.

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