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Налог на общую недвижимость: кто обязан его уплатить

08:30 12.07.2026 Вс
2 мин
Правила отличаются в зависимости от вида собственности
aimg Валерия Абабина
Фото: Налог на недвижимость в общей собственности - кто должен его платить (Getty Images)

Порядок уплаты налога на недвижимое имущество, которое находится в общей долевой или совместной собственности нескольких лиц, зависит от вида собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

В налоговой указано, что налог на недвижимость платят все собственники квартир, домов и других объектов - и физические лица, и юридические, включая иностранцев.

Это прописано в Налоговом кодексе.

А вот когда жилье или другая недвижимость принадлежит сразу нескольким людям, правила зависят от того, как оформлена эта общая собственность. Есть три варианта.

Частичная собственность - платят все

Это когда в документах четко указана доля каждого владельца (например, "по 1/2" или "по 1/3"). В таком случае каждый из совладельцев платит налог за свою долю в отдельности.

Совместная собственность без разделения – платит один

Классический пример – квартира, которую супруги купили во время брака. Формально она принадлежит обоим, но без четких частей "на бумаге".

В таком случае совладельцы могут сами договориться, кто будет платить налог за всю квартиру.

Главное – чтобы было согласие. Если договориться не удалось, порядок может установить суд.

Совместная собственность с разделением - снова платят все

Если же совладельцы поделили общее имущество "в натуре" (т.е. каждый получил свою конкретную часть – комнату, этаж, помещение), то налог платит каждый отдельно за свою долю.

Ранее РБК-Украина объясняло, как рассчитывается налог на недвижимость . Он находится в зависимости от площади имущества, а часть квадратных метров под него не попадает.

Для квартир из налогооблагаемой базы исключают 60 кв. м, для домов – 120 кв. м. А если в собственности есть и квартира, и дом – действует общий лимит в 180 кв.м.

Ставку устанавливают местные власти. Он не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год.

Также мы рассказывали, кто из украинцев в 2026 может рассчитывать на налоговую социальную льготу.

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