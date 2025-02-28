Податок на нерухомість: як обчислюється і хто має сплачувати
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для фізичних осіб обчислюється податковими органами за місцем реєстрації власника. Сума податку залежить від площі нерухомості, яка є у власності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Як розраховується податок
Сума податку визначається на основі площі нерухомості та відповідних пільгових лімітів:
- для квартир з податкової бази виключається 60 кв. м, тобто оподатковується лише площа понад цей ліміт;
- для житлових будинків ліміт становить 120 кв. м;
- якщо у власності є і квартира, і будинок, максимальна сукупна знижка становить 180 кв. м.
Таким чином, податок нараховується лише на площу, яка перевищує вказані нормативи.
Як враховується кількість об'єктів нерухомості:
- якщо є один об'єкт житлової нерухомості (одна квартира чи один будинок), податок розраховується на основі площі після застосування відповідної знижки;
- якщо у власності кілька квартир або кілька будинків, податок обчислюється на основі їх сумарної площі, зменшеної відповідно до встановлених лімітів;
- якщо є об'єкти різних типів (квартира і будинок), використовується загальний ліміт у 180 кв. м.
Податок розподіляється між усіма об'єктами пропорційно до їхньої площі.
Додаткові нарахування
Якщо у власності перебуває:
- квартира понад 300 кв. м;
- будинок понад 500 кв. м.
За кожен такий об'єкт нараховується додатковий податок у розмірі 25 000 гривень на рік.
Термін сплати та повідомлення від податкової
Податкові органи надсилають платникам повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року. У повідомленні зазначається детальний розрахунок, реквізити для сплати, адреса та площа об'єкта, а також можливі пільги.
Якщо об'єкт нерухомості був придбаний протягом року, податок сплачується з місяця, коли власник набув право власності.
Де отримати консультацію
Контакт-центр Державної податкової служби України надає консультації щодо податкового законодавства та питань, пов’язаних із сплатою податків.
Як звернутися:
- гаряча лінія: 0 800 501 007 (безкоштовні дзвінки);
- електронна пошта: idd@tax.gov.ua;
- електронний кабінет платника податків.
Режим роботи контакт-центру: понеділок-п’ятниця, з 08:00 до 18:00.
Раніше РБК-Україна писало про особливості сплати податку на нерухомість в Україні у 2025 році. Зокрема, власники квартир площею понад 60 кв. м та будинків понад 120 кв. м зобов'язані сплачувати податок на "зайві" квадратні метри. Ставка податку встановлюється місцевими органами влади і не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за попередній рік. Крім того, певні категорії громадян, зокрема власники нерухомості на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях, звільняються від сплати цього податку.
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