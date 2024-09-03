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Налог на сладкие газированные напитки: в Раде рассказали подробности

Вторник 03 сентября 2024 18:34
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Налог на сладкие газированные напитки: в Раде рассказали подробности Данило Гетманцев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк

Специальный акцизный налог на газированные напитки с содержанием сахара или сахарозаменителей может быть введен в Украине отдельным законом.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект уже рекомендован профильным комитетом Верховной Рады для принятия в первом чтении.

"Мы по этому поводу встречались с бизнесом и сейчас ожидаем от них предложения по налогообложению. Концепт налога ясен. Его инициировал парламентский комитет по здравоохранению", - рассказал депутат.

Этот налог существует более чем в 80 странах. И в большинстве стран налог взимается не с литра сладкого газированного напитка, а в зависимости от содержания сахара.

"Мы же не видим на сегодняшний день (и бизнес с этим соглашается) возможности администрирования этого налога исходя из содержания сахара. Потому что давать возможность Налоговой сейчас проводить экспертизы по каждой бочке Coca-Cola – это дополнительное полномочие, которое мы не хотим давать. Плюс – оно усложняет администрирование. Поэтому инициаторы этой нормы взяли самую низкую налоговую ставку и предлагают ввести ее не по содержанию сахара, а по каждому литру сладкого газированного напитка", - пояснил Даниил Гетманцев.

Он добавил, что логика этого налога заключается во вреде именно соединения газа и сахара. По некоторым исследованиям, это соединение влияет на организм человека хуже, чем сигареты.

Поэтому, например, налог не будет применяться в отношении соков или негазированных сладких вод.

Напомним, третьего сентября парламент отправил на повторное первое чтение правительственный законопроект №11416-д, призванный обеспечить увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на нужды финансирования Сил обороны до конца 2024 года на сумму 30 млрд грн.

В начальной редакции законопроект предусматривал, в частности, введение специального акцизного налога на сладкие газировки - в размере 0,1 евро за 1 литр.

Эксперты критиковали предложение облагать налогом сладкие газированные напитки исходя из его объема, настаивая, что правильнее будет облагать именно содержание сахара в напитке.

Позже соответствующее законодательное предложение было исключено из упомянутого законопроекта.

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