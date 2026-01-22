Закон про ПДВ для ФОП: запропоновано новий варіант

Директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський вважає, що поріг річного доходу для стягування податку в 1 мільйон гривень занадто низький і його можна збільшити до 2-3 мільйони гривень.

"Поріг повинен бути не нижчим за мінімальні доходи мікробізнесу першої групи, щоб не підривати саму логіку спрощеної системи", - зазначив він.

Такий розмір порога буде оптимальним щодо зниження ризиків дроблення ФОПів для ухилення від сплати ПДВ.

"З таким доходом досить невигідно і складно буде дробити бізнес. Ну а якщо поріг зробити вище, наприклад, 4 млн, то ризики дроблення збільшаться", - пояснив директор ЦЕС.