RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Закон о НДС для ФОП: предложен новый вариант

Фото: условия введения НДС для ФЛП можно изменить (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Ірина Глухова

Условия введения НДС для ФОП можно изменить, чтобы снизить негативное восприятие этой инициативы у представителей бизнеса.

Директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский считает, что порог годового дохода для взимания налога в 1 миллион гривен слишком низкий и его можно увеличить до 2-3 миллиона гривен.

"Порог должен быть не ниже минимальных доходов микробизнеса первой группы, чтобы не подрывать саму логику упрощенной системы", - отметил он.

Такой размер порога будет оптимальным по снижению рисков дробления ФОПов для уклонения от уплаты НДС.

"С таким доходом достаточно невыгодно и сложно будет дробить бизнес. Ну а если порог сделать выше, например, 4 млн, то риски дробления увеличатся", - пояснил директор ЦЭС.

 

НДС для ФОП - условие МВФ

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

Среди требований фонда - будет введен дополнительный налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые декларируют за год более миллиона гривен дохода. Их заставят платить налог на добавленную стоимость.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

Между тем Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ. Речь идет о введении НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
НДСЭкономика УкраиныФОПНалоги