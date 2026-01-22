Закон о НДС для ФОП: предложен новый вариант

Условия введения НДС для ФОП можно изменить, чтобы снизить негативное восприятие этой инициативы у представителей бизнеса.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОП".
Директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский считает, что порог годового дохода для взимания налога в 1 миллион гривен слишком низкий и его можно увеличить до 2-3 миллиона гривен.
"Порог должен быть не ниже минимальных доходов микробизнеса первой группы, чтобы не подрывать саму логику упрощенной системы", - отметил он.
Такой размер порога будет оптимальным по снижению рисков дробления ФОПов для уклонения от уплаты НДС.
"С таким доходом достаточно невыгодно и сложно будет дробить бизнес. Ну а если порог сделать выше, например, 4 млн, то риски дробления увеличатся", - пояснил директор ЦЭС.
Напомним, в ноябре 2025 года Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.
В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.
Среди требований фонда - будет введен дополнительный налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые декларируют за год более миллиона гривен дохода. Их заставят платить налог на добавленную стоимость.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.
Между тем Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ. Речь идет о введении НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год.