Закон про ПДВ для ФОП: запропоновано новий варіант
Умови запровадження ПДВ для ФОП можна змінити, щоб знизити негативне сприйняття цієї ініціативи в представників бізнесу.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОП".
Директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський вважає, що поріг річного доходу для стягування податку в 1 мільйон гривень занадто низький і його можна збільшити до 2-3 мільйони гривень.
"Поріг повинен бути не нижчим за мінімальні доходи мікробізнесу першої групи, щоб не підривати саму логіку спрощеної системи", - зазначив він.
Такий розмір порога буде оптимальним щодо зниження ризиків дроблення ФОПів для ухилення від сплати ПДВ.
"З таким доходом досить невигідно і складно буде дробити бізнес. Ну а якщо поріг зробити вище, наприклад, 4 млн, то ризики дроблення збільшаться", - пояснив директор ЦЕС.
ПДВ для ФОПів - умова МВФ
Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму кредитування. Обсяг програми - 8,2 млрд доларів.
У МВФ зазначили, що нову програму, розраховану на 4 роки, ще має затвердити Виконавча рада фонду. Це може статися після того, як Україна виконає попередні умови, а також за наявності достатніх гарантій фінансування від донорів.
Серед вимог фонду - буде запроваджено додатковий податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які декларують за рік понад мільйон гривень доходу. Їх змусять платити податок на додану вартість.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році.
Тим часом Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ. Йдеться про введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік.