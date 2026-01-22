ua en ru
Закон про ПДВ для ФОП: запропоновано новий варіант

Четвер 22 січня 2026 15:06
Закон про ПДВ для ФОП: запропоновано новий варіант Фото: умови запровадження ПДВ для ФОП можна змінити (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Ірина Глухова

Умови запровадження ПДВ для ФОП можна змінити, щоб знизити негативне сприйняття цієї ініціативи в представників бізнесу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОП".

Директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський вважає, що поріг річного доходу для стягування податку в 1 мільйон гривень занадто низький і його можна збільшити до 2-3 мільйони гривень.

"Поріг повинен бути не нижчим за мінімальні доходи мікробізнесу першої групи, щоб не підривати саму логіку спрощеної системи", - зазначив він.

Такий розмір порога буде оптимальним щодо зниження ризиків дроблення ФОПів для ухилення від сплати ПДВ.

"З таким доходом досить невигідно і складно буде дробити бізнес. Ну а якщо поріг зробити вище, наприклад, 4 млн, то ризики дроблення збільшаться", - пояснив директор ЦЕС.

ПДВ для ФОПів - умова МВФ

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу про нову програму кредитування. Обсяг програми - 8,2 млрд доларів.

У МВФ зазначили, що нову програму, розраховану на 4 роки, ще має затвердити Виконавча рада фонду. Це може статися після того, як Україна виконає попередні умови, а також за наявності достатніх гарантій фінансування від донорів.

Серед вимог фонду - буде запроваджено додатковий податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які декларують за рік понад мільйон гривень доходу. Їх змусять платити податок на додану вартість.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни у спрощеній системі оподаткування для ФОПів щодо сплати ПДВ при перевищенні певного ліміту будуть. Їх запровадження очікується у 2027 році.

Тим часом Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ. Йдеться про введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік.

НДС Економіка України ФОП Податки
