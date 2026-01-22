Закон о НДС для ФОП: предложен новый вариант

Условия введения НДС для ФОП можно изменить, чтобы снизить негативное восприятие этой инициативы у представителей бизнеса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОП ".

Директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский считает, что порог годового дохода для взимания налога в 1 миллион гривен слишком низкий и его можно увеличить до 2-3 миллиона гривен.

"Порог должен быть не ниже минимальных доходов микробизнеса первой группы, чтобы не подрывать саму логику упрощенной системы", - отметил он.

Такой размер порога будет оптимальным по снижению рисков дробления ФОПов для уклонения от уплаты НДС.

"С таким доходом достаточно невыгодно и сложно будет дробить бизнес. Ну а если порог сделать выше, например, 4 млн, то риски дробления увеличатся", - пояснил директор ЦЭС.