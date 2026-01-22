ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Закон о НДС для ФОП: предложен новый вариант

Четверг 22 января 2026 15:06
UA EN RU
Закон о НДС для ФОП: предложен новый вариант Фото: условия введения НДС для ФЛП можно изменить (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Ірина Глухова

Условия введения НДС для ФОП можно изменить, чтобы снизить негативное восприятие этой инициативы у представителей бизнеса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина"Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОП".

Директор Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский считает, что порог годового дохода для взимания налога в 1 миллион гривен слишком низкий и его можно увеличить до 2-3 миллиона гривен.

"Порог должен быть не ниже минимальных доходов микробизнеса первой группы, чтобы не подрывать саму логику упрощенной системы", - отметил он.

Такой размер порога будет оптимальным по снижению рисков дробления ФОПов для уклонения от уплаты НДС.

"С таким доходом достаточно невыгодно и сложно будет дробить бизнес. Ну а если порог сделать выше, например, 4 млн, то риски дробления увеличатся", - пояснил директор ЦЭС.

НДС для ФОП - условие МВФ

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности на уровне персонала о новой программе кредитования. Объем программы - 8,2 млрд долларов.

В МВФ отметили, что новую программу, рассчитанную на 4 года, еще должен утвердить Исполнительный совет фонда. Это может произойти после того, как Украина выполнит предварительные условия, а также при наличии достаточных гарантий финансирования от доноров.

Среди требований фонда - будет введен дополнительный налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые декларируют за год более миллиона гривен дохода. Их заставят платить налог на добавленную стоимость.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

Между тем Украина пока не подтвердила готовность выполнять все условия программы МВФ. Речь идет о введении НДС для ФОП с доходом более 1 млн гривен в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
НДС Экономика Украины ФОП Налоги
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно о переговорах лидеров сегодня
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов