Податок на квартири 2026: хто має заплатити за "зайві" метри та який критерій "розкоші"

В Україні діє податок на нерухомість (так званий "податок на розкіш"), розмір якого залежить від загальної площі житла. Податкова служба самостійно розраховує суму, яку власники мають сплатити за "зайві" квадратні метри.
Як працює система нарахування у 2026 році, хто може розраховувати на пільги та за яких умов до суми податку додається ще 25 тисяч гривень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як повідомили у відповідь на запит РБК-Україна у Державній податковій службі, податком оподатковується загальна площа житлової та нежитлової нерухомості.
Ставка податку встановлюється місцевими радами, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня звітного року) за 1 квадратний метр.
Пільгові площі (зменшення податку): Податок нараховується на площу, що перевищує встановлені норми:
Винятки: Пільги не надаються, якщо нерухомість здається в оренду, використовується для отримання доходів, або якщо площа об'єкта перевищує 300 кв. м для квартири, 600 кв. м для будинку або 900 кв. м для їх поєднання.
Додатковий податок: Якщо квартира більша за 300 кв. м або будинок - за 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 гривень за кожен такий об'єкт.
Пільги: Місцеві ради можуть встановлювати додаткові пільги для фізичних осіб, враховуючи їхній майновий стан та доходи.
Податок розраховується шляхом множення повної загальної площі кожного об'єкта на ставку податку. Пільгові квадратні метри тут не застосовуються.
Юридичні особи розраховують суму податку самостійно станом на 1 січня звітного року і подають податкову декларацію. Для них не діють пільги щодо зменшення бази оподаткування на 60, 120 чи 180 кв. метрів.