Налог на квартиры 2026: кто должен заплатить за "лишние" метры и какой критерий "роскоши"

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Кто платит: Владельцы квартир площадью более 60 кв. м или зданий свыше 120 кв. м.

Владельцы квартир площадью более 60 кв. м или зданий свыше 120 кв. м. Как считают: Налог платится только за "лишние" квадратные метры, превышающие эти льготные нормы.

Налог платится только за "лишние" квадратные метры, превышающие эти льготные нормы. "Налог на роскошь": Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома - 500 кв. м, к общей сумме налога прилагается фиксированный платеж в размере 25 000 гривен.

Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома - 500 кв. м, к общей сумме налога прилагается фиксированный платеж в размере 25 000 гривен. Ставка: Устанавливается местными властями, но не может быть выше 1,5% минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января отчетного года) за каждый "лишний" метр.

Устанавливается местными властями, но не может быть выше 1,5% минимальной зарплаты (по состоянию на 1 января отчетного года) за каждый "лишний" метр. Сроки: Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму и направляет квитанции до 1 июля года, следующего за отчетным.

Как сообщили в ответ на запрос РБК-Украина в Государственной налоговой службе, налогом облагается общая площадь жилой и нежилой недвижимости.

Ставка налога устанавливается местными советами, но она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы (на 1 января отчетного года) за 1 квадратный метр.

Особенности для физических лиц

Как начисляется: Сумму налога рассчитывает налоговая служба по месту регистрации собственника недвижимости.

Сумму налога рассчитывает налоговая служба по месту регистрации собственника недвижимости. Сообщение: Плательщик получает уведомление-решение с расчетом суммы и реквизитами для оплаты до 1 июля года, следующего за отчетным.

Льготные площади (уменьшение налога): Налог начисляется на площадь, превышающую установленные нормы:

Для квартир - сумма налога исчисляется с площади за вычетом 60 кв. метров.

Для домов - за вычетом 120 кв. метров.

Для разных типов недвижимости (квартира + дом) - за вычетом 180 кв. метров.

Исключения: Льготы не предоставляются, если недвижимость сдается в аренду, используется для получения доходов или если площадь объекта превышает 300 кв. м для квартиры, 600 кв. м для дома или 900 кв. м для их сочетания.

Дополнительный налог: Если квартира больше 300 кв. м или дом - больше 500 кв. м, в сумму налога добавляется 25 000 гривен за каждый такой объект.

Льготы: Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы для физических лиц, учитывая их имущественное положение и доходы.

Особенности для нежилой недвижимости

Налог рассчитывается путем умножения полной общей площади каждого объекта на ставку налога. Льготные квадратные метры здесь не используются.

Особенности для юридических лиц

Юридические лица рассчитывают сумму налога самостоятельно по состоянию на 1 января отчетного года и представляют налоговую декларацию. Для них не действуют льготы по уменьшению налогооблагаемой базы на 60, 120 или 180 кв. метров.