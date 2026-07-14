Налог на квартиры 2026: кто должен заплатить за "лишние" метры и какой критерий "роскоши"

В Украине действует налог на недвижимость (так называемый "налог на роскошь"), размер которого зависит от общей площади жилья. Налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму, которую владельцы должны заплатить за "лишние" квадратные метры.
Как работает система начисления в 2026 году, кто может рассчитывать на льготы и при каких условиях к сумме налога прибавляется еще 25 тысяч гривен - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Как сообщили в ответ на запрос РБК-Украина в Государственной налоговой службе, налогом облагается общая площадь жилой и нежилой недвижимости.
Ставка налога устанавливается местными советами, но она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы (на 1 января отчетного года) за 1 квадратный метр.
Льготные площади (уменьшение налога): Налог начисляется на площадь, превышающую установленные нормы:
Исключения: Льготы не предоставляются, если недвижимость сдается в аренду, используется для получения доходов или если площадь объекта превышает 300 кв. м для квартиры, 600 кв. м для дома или 900 кв. м для их сочетания.
Дополнительный налог: Если квартира больше 300 кв. м или дом - больше 500 кв. м, в сумму налога добавляется 25 000 гривен за каждый такой объект.
Льготы: Местные советы могут устанавливать дополнительные льготы для физических лиц, учитывая их имущественное положение и доходы.
Налог рассчитывается путем умножения полной общей площади каждого объекта на ставку налога. Льготные квадратные метры здесь не используются.
Юридические лица рассчитывают сумму налога самостоятельно по состоянию на 1 января отчетного года и представляют налоговую декларацию. Для них не действуют льготы по уменьшению налогооблагаемой базы на 60, 120 или 180 кв. метров.