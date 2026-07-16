Податок на авто у 2026-му: хто має заплатити та які критерії визначення моделей

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Хто платить: Фізичні та юридичні особи (зокрема й нерезиденти), які є власниками легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні.

Фізичні та юридичні особи (зокрема й нерезиденти), які є власниками легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні. Критерії: Податком обкладаються машини віком до 5 років (включно), середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальних зарплат.

Податком обкладаються машини віком до 5 років (включно), середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальних зарплат. Як рахують вартість: Мінекономіки вираховує ринкову ціну за спеціальною методикою Кабміну, враховуючи марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.

Мінекономіки вираховує ринкову ціну за спеціальною методикою Кабміну, враховуючи марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального. Офіційний список: Повний перелік конкретних автомобілів, які підлягають оподаткуванню, оприлюднюється виключно на офіційному вебсайті Мінекономіки.

Повний перелік конкретних автомобілів, які підлягають оподаткуванню, оприлюднюється виключно на офіційному вебсайті Мінекономіки. Ставка та терміни: Сума податку становить 25 тисяч гривень на рік. Фізичні особи сплачують протягом 60 днів після отримання ППР, а компанії – декларують самостійно і платять щоквартально.

Хто зобов'язаний платити податок

Як повідомили у відповідь на запит у Державній податковій службі (ДПС), платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти України.

Обов'язок сплати виникає у разі наявності зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством власних легкових автомобілів, що відповідно до підпункту 267.2.1 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

Критерії: які автомобілі підпадають під податок у 2026 році

Відповідно до законодавства, об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, що відповідають двом обов'язковим вимогам:

З року випуску яких минуло не більше ніж п’ять років (включно). Середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. На сьогодні ця сума становить 3,2 млн гривень, виходячи з актуального розміру мінімалки у 8 647 грн.

Як визначають вартість та де шукати перелік авто

Визначенням середньоринкової вартості автомобілів займається Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів. Розрахунок роблять станом на 1 січня податкового року, виходячи з таких параметрів:

марка;

модель;

рік випуску;

об’єм циліндрів двигуна;

тип пального.

У ДПС наголосили, що статтею 267 Кодексу передбачено розміщення інформації про об’єкти оподаткування у вигляді детального переліку виключно на офіційному вебсайті Мінекономіки. Щороку до 1 лютого звітного року міністерство зобов'язане оприлюднити цей список.

Також на сайті Мінекономіки є спеціальний калькулятор, де можна самостійно розрахувати середньоринкову вартість свого автомобіля онлайн. Для цього достатньо ввести марку, модель, рік випуску та технічні характеристики машини.

Нагадаємо, крім транспортного податку, в Україні також діє податок на нерухомість, який є ще одним різновидом так званого "податку на розкіш". Його розмір безпосередньо залежить від загальної площі житла, а платіж нараховується на квадратні метри, що перевищують встановлені пільгові норми (понад 60 кв. м для квартир та 120 кв. м для будинків).