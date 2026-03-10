UA

"Податку на OLX" не буде? Рада провалила голосування за скандальний законопроєкт

14:32 10.03.2026 Вт
2 хв
Один з нардепів назвав "ідіотизмом" обкладення податками продажів вживаних речей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Верховна Рада України (Getty Images)

Верховна Рада відхилила законопроєкт про "податок на OLX", який передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка та допис нардепа Ярослава Железняка.

Читайте також: Податки і тарифи підуть угору: деталі угоди з МВФ і як це вплине на українців

"Абсолютно дурний законопроєкт, таке не можна підтримувати! Обкладати податками людей, які хочуть продати свої вживані речі - це ідіотизм. Добре, що нічого не прийняли", - емоційно висловився Гончаренко.

Железняк розповів, що за законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про "податок на OLX") віддали свої голоси "за" 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.

"До другого читання туди уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ: скасування пільги на посилки до 150 євро; ПДВ для ФОП; закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Але Рада сказала ні", - написав Железняк.

"Податок на OLX" - умова МВФ

Нагадаємо, в листопаді Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування на 8,1 млрд доларів. При цьому Україна має виконати низку умов, пов’язаних із бюджетною та податковою політикою, одну з яких виконано минулого року - Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.

Серед інших умов - податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), оподаткування посилок вартістю до 150 євро та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.

Зазначимо, сервісами OLX в Україні щомісяця користуються 23 млн користувачів. Упродовж минулого року компанія інвестувала понад 17 млн доларів у розвиток бізнесу в Україні.

Проте запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі викликає значну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.

Згідно з процедурою, після запровадження нових податків угоду з МВФ винесуть на розгляд Ради директорів фонду для остаточного схвалення.

