У податковому комітеті відреагували на складання мандату Абрамовичем

"Хочу подякувати за роботу в комітеті та у ВР народному депутату України, патріоту нашої держави Ігорю Абрамовичу. Без перебільшення, переважна більшість реформ, які ми провели з 2019 року, не відбулася б без нього. Разом ми ліквідували корупційні площадки Яценко, разом приймали антиофшорний закон, разом дбали про доходи бюджету та справедливість, рівність оподаткування для всіх українців", - написав Гетманцев.