В налоговом комитете отреагировали на составление мандата Абрамовичем
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отреагировал на составление мандата народным депутатом от бывшей ОПЗЖ Игорем Абрамовичем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гетманцева в Telegram.
"Хочу поблагодарить за работу в комитете и в ВР народного депутата Украины, патриота нашего государства Игоря Абрамовича. Без преувеличения, подавляющее большинство реформ, которые мы провели с 2019 года, не состоялось бы без него. Вместе мы ликвидировали коррупционные площадки Яценко, вместе принимали антиофшорный закон, вместе заботились о доходах бюджета и справедливости, равенстве налогообложения для всех украинцев", - написал Гетманцев.
Напомним, сегодня, 6 февраля, Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича.
РБК-Украина сообщало, что Абрамович решил составить депутатский мандат.