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В налоговом комитете отреагировали на составление мандата Абрамовичем

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Понедельник 06 февраля 2023 18:47
В налоговом комитете отреагировали на составление мандата Абрамовичем Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отреагировал на составление мандата народным депутатом от бывшей ОПЗЖ Игорем Абрамовичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гетманцева в Telegram.

"Хочу поблагодарить за работу в комитете и в ВР народного депутата Украины, патриота нашего государства Игоря Абрамовича. Без преувеличения, подавляющее большинство реформ, которые мы провели с 2019 года, не состоялось бы без него. Вместе мы ликвидировали коррупционные площадки Яценко, вместе принимали антиофшорный закон, вместе заботились о доходах бюджета и справедливости, равенстве налогообложения для всех украинцев", - написал Гетманцев.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Верховная рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от бывшей фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

РБК-Украина сообщало, что Абрамович решил составить депутатский мандат.

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Даниил Гетманцев Верховная рада
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