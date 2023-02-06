В налоговом комитете отреагировали на составление мандата Абрамовичем

"Хочу поблагодарить за работу в комитете и в ВР народного депутата Украины, патриота нашего государства Игоря Абрамовича. Без преувеличения, подавляющее большинство реформ, которые мы провели с 2019 года, не состоялось бы без него. Вместе мы ликвидировали коррупционные площадки Яценко, вместе принимали антиофшорный закон, вместе заботились о доходах бюджета и справедливости, равенстве налогообложения для всех украинцев", - написал Гетманцев.