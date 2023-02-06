У нардепа колишньої ОПЗЖ Абрамовича забрали мандат
Фото: Ігор Абрамович (facebook.com)
Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від колишньої фракції ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка.
За рішення проголосували 317 нардепів. Зараз у Раді залишилось 409 депутатів.
"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ", - написав Железняк.
РБК-Україна повідомляло, що Абрамович вирішив скласти депутатський мандат.
До того ж, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, хто ще з депутатів екс-ОПЗЖ хоче скласти мандат.
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