У нардепа колишньої ОПЗЖ Абрамовича забрали мандат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Ярослава Железняка .

За рішення проголосували 317 нардепів. Зараз у Раді залишилось 409 депутатів.

"Це єдине складання мандату за сьогодні. Інші заяви чомусь не надійшли ще. Летять з ОАЄ", - написав Железняк.

РБК-Україна повідомляло, що Абрамович вирішив скласти депутатський мандат.

До того ж, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, хто ще з депутатів екс-ОПЗЖ хоче скласти мандат.

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