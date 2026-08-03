Податковій відкрили дані про перетин кордону: кого перевірятимуть та що з виїздом

Головне: Автоматизація процесів: Податкова та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними - тепер електронні запити опрацьовуються за лічені секунди замість письмового та ручного листування.

Податкова та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними - тепер електронні запити опрацьовуються за лічені секунди замість письмового та ручного листування. Для чого Податковій дані: Інформація про перетин кордону потрібна для перевірки податкового резидентства (перебування в Україні понад 183 дні) та викриття схем "сірого" імпорту/експорту.

Інформація про перетин кордону потрібна для перевірки податкового резидентства (перебування в Україні понад 183 дні) та викриття схем "сірого" імпорту/експорту. Борітьба з фіктивними підписами: ДПС зможе швидко виявляти факти, коли фінансові документи чи звітність компанії підписував керівник, який фактично перебував за кордоном.

ДПС зможе швидко виявляти факти, коли фінансові документи чи звітність компанії підписував керівник, який фактично перебував за кордоном. Правила виїзду не змінюються: У ДПС наголосили, що нова система не передбачає додаткових перевірок чи оглядів на кордоні. Податковий борг сам по собі не є підставою для заборони виїзду.

У ДПС наголосили, що нова система не передбачає додаткових перевірок чи оглядів на кордоні. Податковий борг сам по собі не є підставою для заборони виїзду. Захист даних: Обмін здійснюється через Національну систему конфіденційного зв'язку за наявності правових підстав, а кожен запит підписується цифровим підписом посадовця.

У ДПС пояснили, що раніше для отримання необхідної інформації податкова надсилала письмові запити, а прикордонники вручну опрацьовували кожен із них і готували відповіді.

Тепер цей процес автоматизували: працівник ДПС формує електронний запит, а система за лічені секунди автоматично надає відповідь без ручного опрацювання.

Відповідний договір та протокол підписали голова ДПС Леся Карнаух та виконувач обов'язків голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк.

Для чого податковій потрібні ці дані

У відомстві пояснили, що інформація про перетин державного кордону використовуватиметься разом з іншими даними.

Зокрема, вона потрібна для:

визначення податкового резидентства фізичних осіб , зокрема перевірки перебування в Україні понад 183 дні протягом року;

, зокрема перевірки перебування в Україні понад 183 дні протягом року; виявлення фіктивних операцій , коли фінансові документи або звітність підприємства підписував керівник, який на той момент фактично перебував за межами України;

, коли фінансові документи або звітність підприємства підписував керівник, який на той момент фактично перебував за межами України; протидії схемам "сірого" імпорту та експорту, ухиленню від оподаткування і тіньовій економіці.

За словами Лесі Карнаух, автоматизований доступ не означає появу нових перевірок, обмежень чи додаткових повноважень.

"Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми "сірого" імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці", - зазначила вона.

Як працюватиме система

У ДПС наголосили, що обмін інформацією здійснюватиметься через Національну систему конфіденційного зв'язку.

Кожен запит формуватиметься лише щодо однієї особи або одного транспортного засобу та виключно за наявності чіткої правової підстави.

Крім того:

кожен запит підписуватиметься кваліфікованим електронним підписом конкретного посадовця ДПС із накладанням електронної позначки часу;

усі дії користувачів фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, що, за даними ДПС, унеможливить несанкціонований або анонімний перегляд інформації.

Виконувач обов'язків голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк зазначив, що автоматизований обмін інформацією дозволить скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації.

Чи можуть через це обмежити виїзд за кордон

У ДПС окремо наголосили, що новий механізм жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону.

Також у відомстві підкреслили, що наявність податкових питань чи заборгованості сама по собі не є підставою для обмеження права на виїзд з України. Таке рішення, як і раніше, може ухвалити лише суд у визначеному законом порядку.