Податковій відкрили дані про перетин кордону: кого перевірятимуть та що з виїздом

Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований обмін інформацією. У відомствах запевняють, що це не вплине на правила перетину кордону, але має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Головне:
У ДПС пояснили, що раніше для отримання необхідної інформації податкова надсилала письмові запити, а прикордонники вручну опрацьовували кожен із них і готували відповіді.
Тепер цей процес автоматизували: працівник ДПС формує електронний запит, а система за лічені секунди автоматично надає відповідь без ручного опрацювання.
Відповідний договір та протокол підписали голова ДПС Леся Карнаух та виконувач обов'язків голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк.
У відомстві пояснили, що інформація про перетин державного кордону використовуватиметься разом з іншими даними.
Зокрема, вона потрібна для:
За словами Лесі Карнаух, автоматизований доступ не означає появу нових перевірок, обмежень чи додаткових повноважень.
"Правила перетину державного кордону також не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми "сірого" імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство. По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці", - зазначила вона.
У ДПС наголосили, що обмін інформацією здійснюватиметься через Національну систему конфіденційного зв'язку.
Кожен запит формуватиметься лише щодо однієї особи або одного транспортного засобу та виключно за наявності чіткої правової підстави.
Крім того:
Виконувач обов'язків голови Держприкордонслужби Валерій Вавринюк зазначив, що автоматизований обмін інформацією дозволить скоротити час опрацювання запитів, підвищити ефективність роботи обох служб та забезпечити належний рівень захисту інформації.
У ДПС окремо наголосили, що новий механізм жодним чином не змінює правила або тривалість перетину державного кордону.
Також у відомстві підкреслили, що наявність податкових питань чи заборгованості сама по собі не є підставою для обмеження права на виїзд з України. Таке рішення, як і раніше, може ухвалити лише суд у визначеному законом порядку.
Нагадаємо, в Україні власники нерухомості та дорогих автомобілів сплачують податок на майно. У Державній податковій службі пояснили, хто має платити податок на нерухомість і транспортний податок, які пільги діють, як оскаржити помилкові нарахування, коли від податку звільняють пошкоджене через війну майно та які штрафи передбачені за несвоєчасну сплату.
Також ми розповідали, як в Україні можна продати земельну ділянку без сплати податків.