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Як продати земельну ділянку без податків у 2026 році: головні умови

11:34 03.07.2026 Пт
2 хв
Які ліміти на площу ділянки діють?
aimg Ірина Гамерська
Як продати земельну ділянку без податків у 2026 році: головні умови Фото: хто може не платити податки при продажі землі (Getty Images)
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Продаж землі - це не завжди додаткові витрати на податки. Якщо ви успадкували ділянку або плануєте продаж власного, закон передбачає низку пільг, що дозволяють отримати всю суму від угоди "на руки".

Які обмеження за площею діють цього року та що потрібно знати, щоб законно уникнути податкового навантаження - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пільга для спадкоємців: При продажу успадкованої землі не потрібно чекати 3 роки володіння - продавати можна одразу після оформлення права власності.
  • Умова "один раз на рік": Щоб не платити податок (5% ПДФО + 5% військовий збір), угода має бути першою за календарний рік.
  • Ліміти площі: Пільга діє лише тоді, коли розмір ділянки не перевищує норми безоплатної передачі (наприклад, до 2 га для особистого селянського господарства).
  • Коли податок обов’язковий: Якщо площа ділянки більша за ліміти або ви вже продавали нерухомість цього року, доведеться сплатити 10% від суми угоди.

Як продати успадковану землю без сплати податків

У Державній податковій службі пояснюють, якщо ви успадкували земельну ділянку і хочете її продати, у певних випадках ви можете не платити податки. Це передбачено Податковим кодексом України.

Коли податок не сплачується

Ви звільняєтеся від сплати податків, якщо одночасно дотримані дві умови:

  • Продаж відбувається не частіше одного разу на рік.
  • Площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, встановлені законом.

Для успадкованої землі не діє вимога володіти нею понад три роки - продати її можна одразу після оформлення права власності.

Норми площі для пільги:

  • Для особистого сільського господарства - до 2 гектарів.
  • Для садівництва - до 0,12 гектара.
  • Для індивідуального дачного будівництва - до 0,10 гектара.
  • Для присадибних ділянок - у межах норм, визначених Земельним кодексом.

Приклад: якщо ви продали вперше за рік ділянку для сільського господарства площею 1,5 гектара (що менше ліміту у 2 га), податок платити не потрібно - ви отримуєте всю суму від продажу.

Коли податки сплачувати потрібно

Якщо площа ділянки більша за встановлену норму або ви продаєте нерухомість не вперше за рік, дохід оподатковується:

  • Податок на доходи фізичних осіб - 5 %.
  • Військовий збір - 5 %.

Перед укладенням угоди варто перевірити площу своєї ділянки та умови застосування пільг, щоб заздалегідь знати, чи виникає обов'язок зі сплати податків.

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