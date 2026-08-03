Налоговой открыли данные о пересечении границы: кого будут проверять и что с выездом

Главное: Автоматизация процессов: Налоговая и Госпогранслужба запустили автоматический обмен данными - теперь электронные запросы обрабатываются в считанные секунды вместо письменной и ручной переписки.

Налоговая и Госпогранслужба запустили автоматический обмен данными - теперь электронные запросы обрабатываются в считанные секунды вместо письменной и ручной переписки. Для чего Налоговой данные: Информация о пересечении границы необходима для проверки налогового резидентства (пребывание в Украине более 183 дней) и разоблачения схем "серого" импорта/экспорта.

Информация о пересечении границы необходима для проверки налогового резидентства (пребывание в Украине более 183 дней) и разоблачения схем "серого" импорта/экспорта. Борьба с фиктивными подписями: ГНС сможет быстро выявлять факты, когда финансовые документы или отчетность компании подписывал руководитель, фактически находившийся за границей.

ГНС сможет быстро выявлять факты, когда финансовые документы или отчетность компании подписывал руководитель, фактически находившийся за границей. Правила выезда не изменяются: В ГНС подчеркнули, что новая система не предусматривает дополнительных проверок или осмотров на границе. Налоговый долг сам по себе не является основанием для запрещения выезда.

В ГНС подчеркнули, что новая система не предусматривает дополнительных проверок или осмотров на границе. Налоговый долг сам по себе не является основанием для запрещения выезда. Защита данных: Обмен осуществляется через Национальную систему конфиденциальной связи при наличии правовых оснований, а каждый запрос подписывается цифровой подписью должностного лица.

В ГНС пояснили, что ранее для получения необходимой информации налоговая посылала письменные запросы, а пограничники вручную прорабатывали каждый из них и готовили ответы.

Теперь этот процесс автоматизировали: работник ГНС формирует электронный запрос, а система за считанные секунды автоматически дает ответ без ручной проработки.

Соответствующий договор и протокол подписали председатель ГНС Леся Карнаух и исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Валерий Вавринюк.

Зачем налоговой нужны эти данные

В ведомстве пояснили, что информация о пересечении государственной границы будет использоваться вместе с другими данными.

В частности, она необходима для:

определение налогового резидентства физических лиц , в частности проверки пребывания в Украине более 183 дней в течение года;

, в частности проверки пребывания в Украине более 183 дней в течение года; выявление фиктивных операций , когда финансовые документы или отчетность предприятия подписывал руководитель, на тот момент фактически находившийся за пределами Украины;

, когда финансовые документы или отчетность предприятия подписывал руководитель, на тот момент фактически находившийся за пределами Украины; противодействия схемам "серого" импорта и экспорта, уклонению от налогообложения и теневой экономике.

По словам Леси Карнаух, автоматизированный доступ не означает появления новых проверок, ограничений или дополнительных полномочий.

"Правила пересечения государственной границы также не изменяются. Но теперь ГНС сможет еще быстрее выявлять фиктивные операции, схемы "серого" импорта или экспорта, схемы уклонения от налогообложения, точнее выявлять налоговое резидентство. По сути, будем эффективнее противодействовать теневой экономике", - отметила она.

Как будет работать система

В ГНС подчеркнули, что обмен информацией будет осуществляться через Национальную систему конфиденциальной связи.

Каждый запрос будет формироваться только в отношении одного лица или одного транспортного средства и исключительно при наличии четкого правового основания.

Кроме того:

каждый запрос будет подписываться квалифицированной электронной подписью конкретного должностного лица ГНС с наложением электронной отметки времени;

все действия пользователей будут фиксироваться в электронных журналах аудита, что, по данным ГНС, сделает невозможным несанкционированный или анонимный просмотр информации.

Исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Валерий Вавринюк отметил, что автоматизированный обмен информацией позволит сократить время обработки запросов, повысить эффективность работы обеих служб и обеспечить надлежащий уровень защиты информации.

Могут ли из-за этого ограничить выезд за границу

В ГНС отдельно подчеркнули, что новый механизм никоим образом не изменяет правила или продолжительность пересечения государственной границы.

Также в ведомстве подчеркнули, что наличие налоговых вопросов или задолженности само по себе не является основанием для ограничения права на выезд из Украины. Такое решение по-прежнему может принять только суд в установленном законом порядке.