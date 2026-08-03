Налоговой открыли данные о пересечении границы: кого будут проверять и что с выездом

Государственная налоговая служба и Государственная пограничная служба ввели автоматизированный обмен информацией. В ведомствах уверяют, что это не повлияет на правила пересечения границы, но должно помочь более эффективно выявлять налоговые нарушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Главное:
В ГНС пояснили, что ранее для получения необходимой информации налоговая посылала письменные запросы, а пограничники вручную прорабатывали каждый из них и готовили ответы.
Теперь этот процесс автоматизировали: работник ГНС формирует электронный запрос, а система за считанные секунды автоматически дает ответ без ручной проработки.
Соответствующий договор и протокол подписали председатель ГНС Леся Карнаух и исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Валерий Вавринюк.
В ведомстве пояснили, что информация о пересечении государственной границы будет использоваться вместе с другими данными.
В частности, она необходима для:
По словам Леси Карнаух, автоматизированный доступ не означает появления новых проверок, ограничений или дополнительных полномочий.
"Правила пересечения государственной границы также не изменяются. Но теперь ГНС сможет еще быстрее выявлять фиктивные операции, схемы "серого" импорта или экспорта, схемы уклонения от налогообложения, точнее выявлять налоговое резидентство. По сути, будем эффективнее противодействовать теневой экономике", - отметила она.
В ГНС подчеркнули, что обмен информацией будет осуществляться через Национальную систему конфиденциальной связи.
Каждый запрос будет формироваться только в отношении одного лица или одного транспортного средства и исключительно при наличии четкого правового основания.
Кроме того:
Исполняющий обязанности главы Госпогранслужбы Валерий Вавринюк отметил, что автоматизированный обмен информацией позволит сократить время обработки запросов, повысить эффективность работы обеих служб и обеспечить надлежащий уровень защиты информации.
В ГНС отдельно подчеркнули, что новый механизм никоим образом не изменяет правила или продолжительность пересечения государственной границы.
Также в ведомстве подчеркнули, что наличие налоговых вопросов или задолженности само по себе не является основанием для ограничения права на выезд из Украины. Такое решение по-прежнему может принять только суд в установленном законом порядке.
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