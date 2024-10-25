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У податковій перевірили "інвалідність" керівництва, 16 людей звільняють, - нардеп

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 14:27
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У податковій перевірили "інвалідність" керівництва, 16 людей звільняють, - нардеп Фото: з податкової звільняють 16 людей через фейкову інвалідність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Державній податковій службі перевірили наявність інвалідності серед керівництва. Після цього зі служби звільняють 16 посадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева у Telegram.

За його словами, за два дні у податковій службі перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального. Осіб з інвалідністю виявилося 17. З них лише один співробітник отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті.

"15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів", - написав Гетманцев.

Пізніше нардеп повідомив, що "питання закрите" і з керівництва податкової звільниться вже 16 людей.

Також аналогічні запити очікують від інших органів: Державної міграційної служби, Бюро економічної безпеки, Державної служби фінансового моніторингу, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків.

Скандали з МСЕК

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні спалахнуло відразу декілька гучних корупційних скандалів щодо медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці відкрили кримінальні справи проти керівництва декількох обласних МСЕК.

Після цього президент Володимир Зеленський підписав відповідний наказ про ліквідацію МСЕК. Це зроблять до 31 грудня 2024 року. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, Центральну МСЕК ліквідуються найближчим часом, її керівництво вже звільнили.

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