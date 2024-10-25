У податковій перевірили "інвалідність" керівництва, 16 людей звільняють, - нардеп

У Державній податковій службі перевірили наявність інвалідності серед керівництва. Після цього зі служби звільняють 16 посадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної Ради з питань фінансів Данила Гетманцева у Telegram.

За його словами, за два дні у податковій службі перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального. Осіб з інвалідністю виявилося 17. З них лише один співробітник отримав інвалідність внаслідок поранення на фронті.

"15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з "кимось у владі". Мова йде про Чернігів", - написав Гетманцев.

Пізніше нардеп повідомив, що "питання закрите" і з керівництва податкової звільниться вже 16 людей.

Також аналогічні запити очікують від інших органів: Державної міграційної служби, Бюро економічної безпеки, Державної служби фінансового моніторингу, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків.