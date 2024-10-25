В налоговой проверили "инвалидность" руководства, 16 человек увольняют, - нардеп

В Государственной налоговой службе проверили наличие инвалидности среди руководства. После этого со службы увольняют 16 чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по финансам Даниила Гетманцева в Telegram.

По его словам, за два дня в налоговой службе проверили материалы по всему руководству, в частности региональному. Лиц с инвалидностью оказалось 17. Из них только один сотрудник получил инвалидность в результате ранения на фронте.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове", - написал Гетманцев.

Позже нардеп сообщил, что "вопрос закрыт" и из руководства налоговой уволится уже 16 человек.

Также аналогичные запросы ожидают от других органов: Государственной миграционной службы, Бюро экономической безопасности, Государственной службы финансового мониторинга, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам.