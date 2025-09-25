Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику, - Герус

“І я, мабуть, цього тижня зареєструю законопроєкт щодо продовження цих пільг на наступний рік, але щоб по-чесному був включений вітер, бо він був включений специфічно. Цей законопроєкт відкриє дискусію, такі закони проходять непросто. Є думка податкового комітету і його голови, думка Мінфіну, важлива думка Кабміну, але це буде старт діалогу”, – сказав Герус.

За його словами, надання рівних умов для імпорту обладнання має стратегічне значення для розвитку галузі в умовах поточних безпекових загроз.

"В умовах всіх нинішніх ризиків і коли нас прямим текстом попереджають, що росіяни будуть бити по енергетиці, не треба задовольнятися тим, що є сьогодні, а треба формувати й надалі запас міцності", – підкреслив голова енергокомітету Ради.