Податкові пільги для імпорту обладнання на 2026 рік мають включати вітроенергетику, - Герус

Фото: голова енергокомітету Ради Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Голова комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус планує подати законопроєкт щодо продовження пільгового імпорту обладнання для відновлюваної енергетики на 2026 рік. Особливу увагу в документі він пропонує приділити вітроенергетиці, яка наразі позбавлена таких стимулів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Андрія Геруса, яку наводить видання "Енергобізнес".

“І я, мабуть, цього тижня зареєструю законопроєкт щодо продовження цих пільг на наступний рік, але щоб по-чесному був включений вітер, бо він був включений специфічно. Цей законопроєкт відкриє дискусію, такі закони проходять непросто. Є думка податкового комітету і його голови, думка Мінфіну, важлива думка Кабміну, але це буде старт діалогу”, – сказав Герус.

За його словами, надання рівних умов для імпорту обладнання має стратегічне значення для розвитку галузі в умовах поточних безпекових загроз. 

"В умовах всіх нинішніх ризиків і коли нас прямим текстом попереджають, що росіяни будуть бити по енергетиці, не треба задовольнятися тим, що є сьогодні, а треба формувати й надалі запас міцності", – підкреслив голова енергокомітету Ради.

Нагадаємо, обладнання для вітроенергетики досі не звільнене від ввізного мита та ПДВ, тоді як для сонячної, біо- та гідроенергетики такі пільги вже діють.

Директорка Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Анастасія Верещинська заявила, що така ситуація створює дисбаланс у розвитку секторів відновлюваної енергетики та стримує інвестиції у вітрові проєкти.

