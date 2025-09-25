RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Налоговые льготы для импорта оборудования на 2026 год должны включать ветроэнергетику, - Герус

Фото: глава энергокомитета Рады Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус планирует подать законопроект о продлении льготного импорта оборудования для возобновляемой энергетики на 2026 год. Особое внимание в документе он предлагает уделить ветроэнергетике, которая лишена таких стимулов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Андрея Геруса, которое приводит издание "Энергобизнес".

"И я, пожалуй, на этой неделе зарегистрирую законопроект о продлении этих льгот на следующий год, но чтобы по-честному был включен ветер, потому что он был включен специфически. Этот законопроект откроет дискуссию, такие законы проходят непросто. Есть мнение налогового комитета и его председателя, мнение Минфина, важное мнение Кабмина, но это будет старт диалога”, – сказал Герус.

По его словам, предоставление равных условий для импорта оборудования имеет стратегическое значение для развития отрасли в условиях текущих угроз безопасности.

"В условиях всех нынешних рисков и когда нас прямым текстом предупреждают, что россияне будут бить по энергетике, не нужно довольствоваться тем, что есть сегодня, а нужно формировать и дальше запас прочности", - подчеркнул глава энергокомитета Рады.

Напомним, оборудование для ветроэнергетики до сих пор не освобождено от ввозной пошлины и НДС, тогда как для солнечной, био- и гидроэнергетики такие льготы уже действуют.

Директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасия Верещинская заявила, что такая ситуация создает дисбаланс в развитии секторов возобновляемой энергетики и сдерживает инвестиции в ветровые проекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияНалоги