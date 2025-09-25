Налоговые льготы для импорта оборудования на 2026 год должны включать ветроэнергетику, - Герус

"И я, пожалуй, на этой неделе зарегистрирую законопроект о продлении этих льгот на следующий год, но чтобы по-честному был включен ветер, потому что он был включен специфически. Этот законопроект откроет дискуссию, такие законы проходят непросто. Есть мнение налогового комитета и его председателя, мнение Минфина, важное мнение Кабмина, но это будет старт диалога”, – сказал Герус.

По его словам, предоставление равных условий для импорта оборудования имеет стратегическое значение для развития отрасли в условиях текущих угроз безопасности.

"В условиях всех нынешних рисков и когда нас прямым текстом предупреждают, что россияне будут бить по энергетике, не нужно довольствоваться тем, что есть сегодня, а нужно формировать и дальше запас прочности", - подчеркнул глава энергокомитета Рады.